Occhio ai lavori in corso sulle Tangenziali

Il programma dei lavori di mantenzione e dei lavori previsti sulle tangenziali milanesi. Sono programmate tra un po’, ma visto che è periodo di vacanza ve le segnaliamo per tempo.

Se invece cercate le info sull’A8, le trovate qui, sempre aggiornate

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 31 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.11 Novara e MI-Gallaratese (Km 5+731) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Cusago / Mi-Baggio (km 10+580).

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 31 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) con obbligo di uscita allo svincolo Cusago / Mi-Baggio (km 10+580). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Cusago / MI-Baggio (Km 10+580) e MI-San Siro (Km 6+804) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.S.11 Novara (Km 5+731).

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle ore 01:00 alle ore 05:00 di Sabato 26 Agosto 2017, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da C.na Gobba / Via Padova (Km 10+300) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (MI-Palmanova).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori correlati alla riqualifica ed il potenziamento della S.P.46 Rho-Monza, verrà effettuata la seguente chiusura permanente (Rif. Ordinanza n.2384):

– Dalle ore 00:00 di Lunedì 21 Agosto alle ore 24:00 di Sabato 26 Agosto 2017, verrà chiuso al traffico in modo permanente il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-S.P.35 (Km 12+940) in uscita per Milano-Bruzzano da carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sul Raccordo A52 – S.P.46 allo svincolo Bollate-Cormano (Km 4+250) per il traffico diretto a Rho e Paderno Centro – Via Reali (S.P.46 Km 5+550) per quello diretto sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) direzione Milano.

RACCORDO AUTOSTRADALE A52 – S.P.46

Per lavori di riqualifica e potenziamento della ex S.P.46 Rho-Monza, verrà effettuata la seguente chiusura permanente (Rif. Ordinanza n.2384):

– Dalle ore 00:00 di Lunedì 21 Agosto alle ore 24:00 di Sabato 26 Agosto 2017, verrà chiusa al traffico in modo permanente la carreggiata sud (direzione A52-Monza) nella tratta compresa tra gli svincoli Bollate-Cormano (Km 4+250) e Paderno Centro / Via Reali (Km 5+550). Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Bollate-Cormano (Km 5+550) e Interconnessione S.P.46-S.P. ex S.S.35 (Km 6+850) direzione Meda dalla medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso sulla S.P.35 MI-Meda (ex S.S.35 dei Giovi) allo svincolo di Paderno Dugnano.

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.