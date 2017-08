Oltre 50 mila euro dalla Regione per i teatri del Varesotto

Foto varie

Un bando regionale destinato a progetti di promozione educativa e culturale, in tutto 76 iniziative per un investimento complessivo di 533.000 euro a livello regionale.

Di questi Regione Lombardia ha finanziato 9 progetti legati alla cultura e al teatro in provincia di Varese per un contributo totale di 51.000 euro.

I PROGETTI FINANZIATI

Ecco nel dettaglio quali realtà ne beneficeranno.

‘Teatro Blu’ di Varese per il Festival internazionale di teatro dell’Insubria e della Regione Alpina: con questo progetto si intende valorizzare l’identità culturale dell’area transfrontaliera e incentivare la creazione di un network internazionale con una serie di spettacoli gratuiti. Prevista la produzione di una rivista, che fungerà da guida all’interno del contesto territoriale in cui si svolgeranno gli spettacoli.

Associazione culturale Karakorum, sempre di Varese, per il progetto Iceberg, atto a promuovere e valorizzare il patrimonio paesaggistico-architettonico di Varese e provincia attraverso studi e ricerche, spettacoli teatrali, visite guidate con elementi di drammaturgia per un totale di 15 eventi e altri 15 dedicati alle scuole secondarie. Previsto un evento teatrale per la Notte dei musei e un altro evento al Sacro Monte e alla Casa Museo Pogliaghi. Inoltre sarà riaperto al pubblico un rifugio antiaereo di Varese.

Associazione I Solisti Ambrosiani per il Festival musica sibrii 2017 – VI Festival di musica Antica del Seprio, quale incontro fra diverse arti: musica, teatro, letteratura, storiografia con l’inserimento di giovani artisti nei luoghi di interesse storico/archeologico sul territorio.

Sempre in provincia di Varese premiate le realtà di Busto Arsizio con la XVI edizione del Festival Busto Folk, dove vengono presentati concerti, musica, danza e spettacoli, conferenze e laboratori, concorso letterario e corso di body painting. Prevista anche una fiera di prodotti artigianali provenienti da tutta Italia.

Luino per il Festival del Teatro, della musica e della comicità coinvolgendo I Legnanesi, comici di Zelig, Enrico Ruggeri e Sgarbi. Si svolgeranno in tutto 18 spettacoli nelle piazze, musei, ville, giardini della provincia di Varese, Como, Lugano, Brescia, Verbania e Lugano.

Saronno per l’omaggio a Giuditta Pasta per la ricorrenza della nascita: verranno realizzati due concerti, una conferenza sulla sua figura e un concorso letterario per gli studenti delle scuole secondarie di primo livello.

Castiglione Olona per la XLII edizione del Palio dei Castelli 2017; Gorla Minore per le giornate di apertura al pubblico, visite guidate e mostre riguardanti il fondo bibliotecario del Collegio Rotondi.

Finanziato infine il progetto dell’Associazione Culturale Teatro Periferico con il progetto Archaeo 2017, che prevede passeggiate lungo sentieri e piste ciclabili dalla Valganna alla Valcuvia, attraversando luoghi rappresentativi della storica cultura lombarda, oltre che importanti bellezze naturalistiche.

UN FANTASTICO ‘ANNO DELLA CULTURA IN LOMBARDIA’

«É sicuramente un anno fantastico per la cultura in Lombardia – ha dichiarato l’assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia, Cristina Cappellini – che testimonia, una volta di più, quanto Regione Lombardia ritenga fondamentale investire in tutti gli ambiti culturali. Grazie a questo bando regionale saranno sostenuti 76 progetti in tutti i territori lombardi».

IN ARRIVO ULTERIORI RISORSE

«Posso già anticipare – ha sottolineato l’assessore – che nei prossimi giorni annunceremo nuovi progetti che andremo a finanziare con altri bandi, le cui graduatorie sono in via di definizione. Finanziamenti importanti per il cinema, la musica, la danza, i musei, i sistemi bibliotecari e gli archivi”. “Un fermento culturale straordinario – ha continuato l’assessore Cappellini – caratterizza la nostra Lombardia e i nostri territori lo stanno vivendo in pieno».

«In questi anni – ha concluso l’assessore Cappellini – ho conosciuto tante realtà che fanno un lavoro importantissimo per rendere la Lombardia Regione leader anche in ambito culturale e a queste va tutto il nostro plauso».