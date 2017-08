Omessa custodia delle armi, sequestrati fucili e pistola

Gallarate

Gli avevano rubato una pistola, non aveva denunciato la scomparsa e per questo si è visto ritirare il porto d’armi (o meglio: porto pistola) e si è visto sequestrare tutte le armi che teneva in casa, fucili e pistole.

La misura ha colpito un uomo di Gallarate, considerato responsabile di omessa custodia delle armi. Il decreto di “revoca del porto di pistola”, emesso del Prefetto di Varese, è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Gallarate. Nella giornata di martedì 8 agosto gli agenti della Polizia di Stato si sono si sono recati presso l’abitazione dell’uomo ed hanno sequestrato fucili, pistole e tutte le munizioni detenute.

L’uomo deteneva regolarmente la pistola, che gli sarebbe stata sottratta a sua insaputa da un conoscente. L’arma è stata successivamente rinvenuta da una pattuglia della Polizia Stradale durante un controllo. L’uomo è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che coordina le indagini.