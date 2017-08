Openjobmetis, arriva la firma di Damian Hollis

Pallacanestro Openjobmetis Varese 2017 2018

(Foto – www.pallacanestrovarese.it)

Ecco il tassello finale di quello che sarà il quintetto base della Openjobmetis per la stagione 2017-2018. Questa mattina la Pallacanestro Varese ha ufficializzato con un comunicato stampa l’accordo con Damian Hollis ala statunitense con passaporto ungherese della durata di un anno.

Dopo l’addio definitivo a Christian Eyenga, la società ha puntato subito sul giocatore ex Brescia e Cantù, incontrato lo scorso anno nei preliminari di Champions League con la maglia del Benfica.

Con la firma sono arrivate anche le dichiarazioni di coach Attilio Caja: «È un ragazzo che abbiamo seguito con molta attenzione e che la scorsa stagione, con la maglia del Benfica, ha fatto bene sia in campionato sia in FIBA Europe Cup. Inoltre due anni fa a Brescia in Serie A2 ha giocato un campionato importante risultando decisivo per la stagione della Leonessa. Si tratta di un atleta dotato di grandi qualità tecniche che, con il lavoro quotidiano e le motivazioni, sarà in grado di fare un campionato di Serie A all’altezza. Grazie quindi al suo talento offensivo e ai miglioramenti ottenuti con le esperienze maturate in questi anni ci potrà dare una mano. Come ha già dimostrato in passato siamo convinti che potrà fare bene in Italia».

Questo il comunicato del club: