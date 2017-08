Openjobmetis, ricavi in doppia cifra

Sul mercato 5 milioni di azioni. L’operazione porterà nelle casse della società di Gallarate tra i 65 e i 75 milioni di euro, capitali freschi che verranno impiegati per proseguire nella strategia di crescita

Il cda di Openjobmetis spa, agenzia per il lavoro quotata in Borsa, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017. Tutti gli indicatori economico patrimoniali chiudono in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2016: i ricavi crescono del 34% da dicembre 2016, utile netto a 6,9milioni di euro (era 3 milioni nel semestre 206), migliora la posizione finanziaria netta con una riduzione di 9,4 milioni di euro. (nella foto l’ad Rosario Rasizza)

L’amministratore delegato di Openjobmeis, Rosario Rasizza, ha commentato: «Il primo semestre chiude con tutti gli indicatori economici e patrimoniali, tra cui l’ebitda margin (margine operativo lordo, ndr) che raggiunge il 4%, in miglioramento rispetto allo scorso anno. Ora, è giunto il momento di innovare i processi che legano il nostro modello di business per renderlo ancora più efficace ed efficiente. In autunno lanceremo la nostra prima applicazione mobile. L’innovazione, la spinta all’originalità di nuovi servizi e prodotti, sarà più ampia di quanto sino ad oggi abbiamo potuto esprimere, complice questo momento favorevole di mercato e il numero sempre crescente di clienti su cui fare cross selling. Innovare vuol dire ricercare costantemente nuove soluzioni che portino valore aggiunto al nostro modello di business».