Openjobmetis, saluto ai tifosi prima di andare in ritiro

Appuntamento “al solito posto”, ovvero al palasport di Masnago per il via della stagione ufficiale della Pallacanestro Varese.

La società biancorossa ha pianificato l’avvio della nuova stagione: confermata la data del 16 agosto per il ritrovo dei giocatori, mentre la prima uscita pubblica della Openjobmetis è prevista per il giorno seguente, giovedì 17, appunto al PalA2a.

Alle ore 18 circa, staff e giocatori si recheranno al palazzetto dopo aver effettuato le visite mediche di circostanza e saranno a disposizione dei tifosi per una sessione di fotografie e autografi. Un modo per conoscere i volti nuovi e per tornare a salutare i giocatori confermati.

La squadra sarà quasi al completo: l’unico assente giustificato è Norvel Pelle che sta disputando la Coppa d’Asia con la maglia del Libano, nazione della quale il pivot ha il passaporto. Cameron Wells giungerà a Varese in anticipo direttamente dalla Germania, mentre gli altri stranieri dovrebbero arrivare in gruppo dagli Stati Uniti con lo stesso volo.

L’Openjobmetis poi partirà – venerdì mattina – alla volta di Chiavenna, la località in provincia di Sondrio che per il quarto anno consecutivo sarà sede del ritiro biancorosso. Proprio a Chiavenna è prevista anche la prima amichevole contro i ticinesi del Sam Massagno, sabato 26 agosto.