Operaio cade da 8 metri, è in pericolo di vita

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 13 presso un’azienda in via Violino a Manno, vi è stato un infortunio sul lavoro.

Un 58enne operaio italiano di una ditta di lattoneria, residente in provincia di Como, stava effettuando dei lavori sul tetto dell’azienda.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha sfondato un’ondulina in plastica cadendo da un’altezza di circa otto metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, il 58enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.