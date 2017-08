Operazione anti degrado a Rogoredo

Foto varie

L’Unità Problemi del Territorio della Polizia Locale – coordinata dal Comandante vicario Paolo Ghirardi – è intervenuta nel pomeriggio di martedì in via Manzù nell’ambito delle azioni di controllo del territorio che da tempo interessano la zona di Rogoredo e che sono effettuate in sinergia con la Questura di Milano.

La Polizia Locale ha effettuato un’operazione anti degrado che ha interessato due edifici abbandonati – due vecchie centraline elettriche in disuso – che in via Manzù erano frequentate da soggetti senza fissa dimora, tossicodipendenti e spacciatori.

Gli agenti, durante i controlli, hanno sorpreso all’interno di un manufatto una persona che è stata identificata e denunciata a piede libero per occupazione abusiva.

Grazie all’intervento di AMSA è stata effettuata la pulizia e la bonifica dell’area, inoltre il Nucleo Intervento Rapido del Comune ha messo in sicurezza le strutture con la saldatura delle porte di accesso, in modo da impedire nuove occupazioni.