Osuji e Giovio non bastano, Varesina eliminata dalla Bustese

Le immagini dei dilettanti

É la rinnovata Bustese Milano City a passare il turno preliminare e accedere alla Coppa Italia di Serie D ai danni della Varesina, dopo il match disputato sul campo di Venegono Superiore nel pomeriggio di domenica 20 agosto. I milanesi piegano 1-2 la resistenza della squadra di Spilli, capace comunque di giocare alla pari con una formazione piuttosto accreditata per i piani alti del girone B. Per la Varesina da segnalare l’esordio dell’ex varesino Willy Osuji, tesserato venerdì e subito proposto in campo. Non è bastato, ma tornerà di grande utilità nel corso della stagione.

Gran botta e risposta nei minuti iniziali del match: granata in vantaggio dopo poco più di 5′ grazie a Santonocito, abile a sfruttare un bel cross in area da parte di Cocuzza. La risposta dei padroni di casa è stata però immediata e firmata da due dei giocatori più attesi: Osuji conquista una punizione da posizione interessante che Giovio trasforma per l’1-1. Prima dell’intervallo altro “scatto in avanti” della Bustese: protagonista di nuovo Cocuzza che da assistman si trasforma in goleador al 38′, sfruttando un lungo lancio di Santonocito e un’incertezza della squadra di Spilli.

Nella ripresa il risultato non cambia: Shiba è vivace ma non basta, Giovio sfiora il pareggio di nuovo su punizione, ma con il passare dei minuti la Bustese riesce a limitare le folate offensive dei padroni di casa. Poco dopo la mezz’ora uno dei protagonisti del match, Cocuzza, si fa espellere e lascia i suoi in dieci. La Varesina, su una ripartenza, ci prova ancora con Shiba (assist) e Giovio ma il tiro del barbuto fantasista non trova lo specchio. Nel finale gli uomini di Cusatis evitano ulteriori problemi e festeggiano il passaggio del turno.

Varesina – Bustese M. C. (1-2)

Marcatori: Santonocito (B) al 6′, Giovio (V) all’8′, Cocuzza (B) al 38′.

Varesina: Del Ventisette, Martedì, De Fazio, Mira, Milianti, Albizzati, Martinoia, Osuji, Shiba, Giovio, Chiarabini. All. Spilli. A disp.: Vaccarecci, Vittorini, Menga, Tino, Di Caro, Geraci, Giglio, Morello, Balconi.

Bustese MC: Sommariva, Paroni, Curci, Frulla, Orchi, De Bode, Lattarulo, Ricozzi, Traini, Santonocito, Cocuzza. All. Cusatis. A disp.: Alio, Lamperti, Lopes, Venturelli, Tondini, Righetti, Stronati, Mandelli, Parini.

Arbitro: Sicurello di Seregno (Monella, Renzullo)