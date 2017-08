Ozono sale in città: i consigli del Comune

smog auto pm10

Con il forte caldo degli ultimi giorni l’ozono torna a far paura alla città degli amaretti. La centralina di viale Santuario ha rilevato, venerdì 17 agosto, valori oltre la soglia d’informazione per quanto riguarda il valore massimo giornaliero (arrivato a 181 µg/m³ quando la soglia è 180µg/m³).

Per questo dall’assessorato all’Ambiente arrivano una serie di indicazioni per tutti i saronnesi rimasti in città: “Durante i periodi di alta concentrazione è importate evitare di uscire o fare sport all’aperto in particolare dalle 12 alle 16, ore in cui in genere l’ozono raggiunge i livelli massimi. Anche l’alimentazione è importante: una dieta ricca di sostanze antiossidanti come quelle contenute nella frutta e verdura di stagione può aiutare ad abbassare la sensibilità di un individuo all’ozono. Invitiamo quindi la cittadinanza a seguire questi semplici ed efficaci consigli per limitare gli effetti dell’ozono”.

E’ poi l’assessore Gianpietro Guaglianone e fare il punto di quanto sta facendo l’Amministrazione comunale sul fronte della lotta all’inquinamento atmosferico: “Partecipiamo – spiega l’assessore all’Ambiente e Sport Gianpietro Guaglianone – al tavolo istituzionale aria della Regione Lombardia. Con il presidente della Commissione Ambiente/Sport Carlo Pescatori siamo convinti che per mettere in atto azioni efficaci contro l’inquinamento queste debbano essere condivise ed applicate su ampie zone di territorio come già affermato da Arpa”.