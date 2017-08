Parco di Villa Inzoli, un concerto chiude la stagione estiva

Evento di chiusura per la stagione estiva al parco di Villa inzoli a Tradate. In programma il 12 agosto una serata musicale con gli “Imago”, alle 21 con ingresso gratuito. «La loro missione è portare il divertimento attraverso la musica – spiegano i gestori del parco -. Se volete ascoltare e ballare il revival dagli anni ’70, agli anni ’80 dalla musica italiana alla disco, i 5 power rangers del Rock’n roll vi aspettano per una serata di risate, parrucche e tanta musica».