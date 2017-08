Parolini: “A settembre bando di 1,4 milioni di euro per le fiere”

incontro tra imprenditori locali e stranieri del settore economico

Un bando da oltre 1,4 milioni di euro per sostenere e accompagnare il rilancio delle fiere in Lombardia. E contributi a fondo perduto fino a 140.000 euro per cofinanziare progetti di innovazione, promozione e sviluppo delle manifestazioni, ma anche la cooperazione e l’aggregazione tra gli operatori. Ad annunciarne l’apertura in una nota stampa , “il prossimo 11 settembre”, è l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Mauro Parolini. «Il sistema fieristico – spiega l’assessore – costituisce ancora un fattore primario per lo sviluppo dell’economia regionale, per la crescita e la promozione internazionale delle nostre imprese e dei prodotti lombardi».

Nel bando sono state introdotte delle premialità per valorizzare e sostenere la cooperazione tra operatori fieristici, per sostenere un processo già in atto in Lombardia. «L’esempio è il contratto di rete “Lombardia Fiere” sottoscritto da Centro Fiera spa, Pro Brixia, Promoberg e Cremonafiere spa – sottolinea Parolini – che ha sancito la nascita di un polo della Lombardia orientale piu’ forte e competitivo”.

GLI INTERVENTI FINANZIABILI

Lo stanziamento è di 1.460.000 euro per progetti da realizzare nel 2018 ed è rivolto a organizzatori di manifestazioni fieristiche e soggetti gestori o proprietari di quartieri fieristici riconosciuti ai sensi della legge regionale in materia. Sono ammissibili progetti di innovazione e promozione del sistema fieristico che interessino una o più delle seguenti aree di intervento: innovazione dell’offerta fieristica (nuove manifestazioni e rilancio esistenti), sviluppo delle capacita’ aziendali (adozioni strumenti informatici, digitalizzazione, campagne digitali e di social marketing), promozione delle manifestazioni lombarde (azioni di incoming buyer, road-show, campagne media, manifestazioni all’estero), promozione integrata del territorio (campagne di promozione, pacchetti di servizi e di fruizione turistico-commerciale).

ENTITÀ CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto fino a un massimo di 50.000 euro (fino al 50% della spesa) per progetti di soggetti singoli; 80.000 euro (60% della spesa) per progetti di cooperazione non formalizzata; 140.000 euro (60% della spesa) per progetti di cooperazione formalizzata.

DOMANDE DALL’11 SETTEMBRE

Le domande si possono presentare dall’11 settembre all’11 ottobre 2017 e la valutazione si concluderà entro dicembre.