Parcheggi, scatta la caccia al pass

I varesini si sono svegliati presto e sono arrivati fin dalla prima mattina all’ufficio anagrafe del comune per sottoscrivere i nuovi abbonamenti che rendono possibile parcheggiare a Varese: utenti frequenti, pendolari, residenti e i pass per chi ha un reddito basso.

Oggi, 21 agosto, è scattata la fase operativa del nuovo piano della sosta, ribattezzato “Varese si muove”. Le operazioni si sono svolte con ordine. La gente cerca soprattutto il pass dedicato ai residenti. E alle ore 10 erano quasi 60 i numeri già staccati.

“Abbiamo spedito circa 2mila lettere ai residenti nel centro di Varese - osserva Franco Taddei, presidente di Avt, la società comunale che ha elaborato il piano – la campagna informativa è stata capillare e credo che i risultati arriveranno. Il nostro obiettivo, comunque, è quello di creare una maggiore razionalizzazione nella sosta e non quello di fare cassa”.

Le informazioni sono abbastanza chiare. Si entra, si chiede, si viene indirizzati al numerino da staccare, si attende la chiamata dello sportello dedicato. La giunta comunale ha predisposto un servizio di aiuto all’utenza ulteriore. Questa mattina i varesini hanno trovato in ufficio l’assessore al traffico Andrea Civati e l’assessore all’ecologia Dino De Simone.

Gli utenti, sul banco informazioni, trovano alcuni fogli con le spiegazioni relative alle varie condizioni di parcheggio. Gli assessori si comportano da facilitatori e integrano il personale che fornisce aiuto. I cittadini sembrano apprezzare.

I RESIDENTI POSSONO SCEGLIERE LE VIE DI SOSTA

“Io abito in centro da qualche tempo – osserva ad esempio un’utente, Greta Achini – e ho richiesto oggi il pass. Mi hanno fatto pagare 10 euro come costo di segreteria, ma il parcheggio è gratuito per la prima auto. Ho indicato, oltre alla strada in cui risiedo, anche altre cinque vie che mi sono comode per il tragitto che faccio ogni giorno per andare e tornare dal mio luogo di lavoro”.

Marzia Gatti è una cittadina di Bisuschio, ed è la prima persona che ha sottoscritto un abbonamento pendolari per poter parcheggiare nella città di Varese. “Lavoro a Busto Arsizio – racconta – e parcheggio sempre a Varese, da dove prendo il treno. Ho sottoscritto un abbonamento annuale, per comodità, così sono a posto fino all’anno prossimo. Ho speso 250 euro. Certo, prima era gratuito e dover aggiungere una spesa di 20 euro al mese circa non è pochissimo, ma rientra nel budget familiare. Le vie dove potrò parcheggiare sono comunque posti dove ho sempre lasciato l’auto”.

L’assessore Andrea Civati è ottimista: “Le operazioni sono ordinate, abbiamo uno sportello aperto lunedì e da martedì saranno due. Noi saremo qui per tutto il mese di agosto a fornire informazioni”. L’assessore De Sine aggiunge. “E’ un periodo di rodaggio – spiega – che servirà a far capire il meccanismo del piano, ma andrà tutto bene”.

Il presidente di Avt Franco Taddei sottolinea invece come stia andando la messa in atto del piano “Varese si muove”: “Stiamo andando a regime – osserva - il primo settembre partiranno i nuovi parcometri, con una tecnologia più avanzata. Trenta sono già arrivati, ma a giorni arriveranno anche gli altri. A quella data aprirà anche il primo dei parcheggi park & bus, al costo di soli 10 centesimi, con il parcheggio gratuito dell’auto. Inizieremo con il parcheggio allo stadio di Varese”.

LE VIE DOVE PARCHEGGIARE CON GLI ABBONAMENTI

Tra le varie informazioni che vengono fornite in comune, vi sono anche quelle relative alle vie dove si potrà parcheggiare con gli abbonamenti. Forse era sfuggito ad alcuni, ad esempio, che gli “utenti frequenti”, cioè quelli che sottoscrivono un abbonamento per lasciare l’auto in città, avranno a disposizione un elenco ben definito di strade. Eccole: via Bartolone, via 25 aprile, via Dante, Parcheggio Tamagno, largo Belfiore, via Tazzoli, Via Turati, via Misurina.

Gli utenti con “l’abbonamento pendolari” invece avranno a disposizione le seguenti vie: via Tonale, via Adamoli, via Casula, via Monviso, via s.Antonio (primo tratto verso stazione Casbeno), via Cairoli (tratto est di via Carcano), via Merini, via Maspero, piazzale Kennedy).