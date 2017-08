“Passione Biancorossa” pronta per la prima trasferta

Varese Calcio 1910

Mentre il Varese di mister Iacolino sta mettendo a punto i propri meccanismi di gioco (2-1 all’Arona nell’ultima amichevole estiva), i tifosi biancorossi preparano la prima trasferta “ufficiale” della stagione.

Il Club Passione Biancorossa, che aveva già seguito la squadra con una gita nel ritiro di Chatillon, ha organizzato il viaggio verso Borgaro Torinese dove – domenica 3 settembre – Rolando e compagni disputeranno la gara d’esordio del campionato di Serie D a partire dalle ore 15.

La partenza del pullman dei sostenitori è prevista alle 12,30 dal piazzale del “Franco Ossola”; l’iscrizione comprende solo il trasferimento in quanto il biglietto dovrà essere acquistato autonomamente all’ingresso stadio.

La quota di partecipazione è fissata in 15 euro; per iscriversi è necessario contattare i numeri 338-2584390 (Antonella) e 348-3584201 (Isacco) entro giovedì 31 agosto.