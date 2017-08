Pasta: arriva la carta fedeltà per gli spettatori

Novità per i fedelissimi del Teatro Giuditta Pasta: il nuovo consiglio di amministrazione ha deciso di istituire per la stagione 2017/2018 una nuova tessera a punti. Si chiama Tgp Card ed è stata presentata durante l’incontro con gli abbonati e gli appassionati per annunciare gli spettacoli in calendario nella nuova stagione.

“E’ una card che permetterà di accumulare punti e accedere a offerte e promozioni speciali” ha spiegato il presidente del cda della Fondazione Oscar Masciadri. Valida per tutta la durata della stagione teatrale permetterà al raggiungimento di 10 punti di acquistare un biglietto a 9 euro su qualsiasi spettacolo della stagione (escluso l’evento di Capodanno). L’attivazione della card è gratuita per gli abbonati, per gli altri sarà possibile acquistarla al prezzo simbolico di 3 euro.

La card è nominativa e sarà possibile associarla univocamente ad abbonamenti che abbiano le stesse credenziali. I punti saranno “caricati” sulla card sia con gli acquisti online sia con quelli alla biglietteria. Acquistando i biglietti per gli spettacoli della stagione sarà possibile accumulare un punto mentre per gli abbonamenti si va dai 6 ai 3 punti. A partire da 15 punti ogni biglietto o abbonamento varrà il doppio e sarà ancora più facile e veloce accumulare punti.