Pd: “Favorevoli alla Zootecnica, ma vogliamo vedere il piano economico”

La presa di posizione del consigliere comunale del Partito Democratico, Aureliano Gherbini, sul ritorno della mostra zootecnica:

La prima novità politica che riscontriamo è il ritorno della fiera zootecnica, che essendo la prima iniziativa della giunta guidata dal Sindaco Galli, necessita di una conferma in sede di Consiglio Comunale tramite variazioni di bilancio, in ragione dell’importante ammontare economico necessario per la sua realizzazione.

Già erano stanziati nell’ultimo bilancio dell’amministrazione Cavalotti 20.000 per la realizzazione della cosiddetta mini-zootecnica presso Villa Inzoli, a cui vengono aggiunti altri 30.000 euro per un ammontare complessivo di 50.000 euro. Quasi sicuramente 50.000 euro non sono sufficienti per la realizzazione della fiera zootecnica, che negli ultimi anni era arrivata a costare circa 80.000. In attesa pertanto di visionare un piano economico complessivo della tradizionale iniziativa, accogliamo favorevolmente il ritorno della stessa in via Roma nel suo formato originario e tradizionale.

Il gruppo consiliare del PD è perfettamente consapevole del fatto che esistono delle iniziative di comunità che contribuiscono alla costruzione di uno spirito comune, che costituiscono le occasioni per stare insieme e per offrire opportunità di divertimento e di cultura a tutti i cittadini.

Queste iniziative hanno evidentemente un costo economico, talvolta alto. È però giusto che un’amministrazione comunale, pur compiendo degli sforzi o comunque mettendo a frutto gli sforzi compiuti da chi vi ha preceduto – come in questo caso -, si metta in moto convintamente per la realizzazione di iniziative di cultura tradizionale, e per tale ragione esprimiamo un parere favorevole a questa variazione oltre che alla decisione di riportare a pieno regime la zootecnica. Rimaniamo comunque in attesa di visionare un piano economico complessivo che siamo sicuri verrà fornito quanto prima a tutti i consiliari comunali, sia per conoscere come verranno gestite le spese.