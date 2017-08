Pedemontana esulta: “Traffico in aumento su tutta la rete”

autostrada freeflow casello pedaggio generiche

Il traffico è in costante aumento su tutte le tratte gestite da Autostrada Pedemontana Lombarda. A rivelarlo i dati diffusi dall’azienda che si rifanno ai primi 7 mesi del 2017 durante i quali le presenze su tutte e tre le tratte di Pedemontana hanno segnato performance positive.

In particolare la A36, quella che che rappresenta il core business della Società e i cui ricavi ammontano a circa l’85% degli incassi complessivi, porta un incremento pari al 27% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Ancora più marcata la crescita del traffico (almeno in percentuale) sulla tangenziale di Como con un +31% mentre la tangenziale di Varese (A60) continua ad essere snobbata. Perché se infatti anche qui si registra un incremento, nel periodo compreso tra gennaio e luglio di quest’anno, è pari solo all’8% in più rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Si tratta di dati positivi ma comunque inferiori rispetto ai progetti iniziali di Pedemontana se si considera che sull’intera rete manca il 60% di auto e camion inizialmente previsti.

Segni positivi anche per quanto riguarda il sistema di pagamento freeflow: pispetto allo scorso anno, infatti, il fatturato derivante da clienti che utilizzano il Telepass è aumentato di circa il 3% mentre si è registrato anche un aumento del fatturato derivante dai pagamenti occasionali effettuati tramite sito web rispetto all’anno scorso di circa il 4%, passando dal 67% al 71%. La clientela ha dimostrato anche un significativo interesse per la nuova App “Pedemontana Lombarda”, che consente di pagare i pedaggi in modo rapido con qualsiasi dispositivo mobile. Da quando nel mese di giugno 2017 è stata realizzata e messa a disposizione su tutti gli Store (Google Play e App Store), la nuova App è stata scaricata su circa 2.500 dispositivi.