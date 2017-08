Pelle al lavoro, Openjobmetis al completo

Primo giorno di lavoro per Norvel Pelle

La Openjobmetis di coach Attilio Caja è ufficialmente al completo nel proprio ritiro di Chiavenna, in provincia di Sondrio. Alla squadra si è aggiunto anche Norvel Pelle, il pivot – uno dei tre confermati rispetto alla scorsa stagione – che ha saltato i primi giorni di lavoro a causa dell’impegno in Coppa d’Asia con il Libano.

Terminata l’avventura con la nazionale dei cedri, il lungo nato ad Antigua ha raggiunto i compagni per la preparazione alla nuova annata sportiva. Ovviamente il suo programma sarà differente rispetto a quello degli altri uomini a disposizione di Caja: Pelle infatti ha “staccato la spina” solo per pochi giorni nel corso dell’estate, visto che prima di giocare per il Libano è stato negli USA per la disputa della Summer League. Al preparatore atletico Marco Armenise il compito di calibrare i carichi di lavoro nel modo adeguato.

Pelle a questo punto potrebbe già scendere in campo sabato 26 contro gli svizzeri del Sam Massagno, primi avversari stagionali della Openjobmetis. L’amichevole si disputerà al palasport “Maloggia” di Chiavenna con palla a due alle ore 18, orario ufficiale fissato proprio quest’oggi.

Gli elvetici sono ormai uno sparring partner consueto dei biancorossi: quella di Chiavenna sarà la terza amichevole nelle ultime stagioni. Nel settembre 2015 la prima Varese di Moretti vinse senza convincere per 87-66 (20 punti di Wayns) mentre poco più di un mese dopo finì 68-63 (18 per Davies) un confronto organizzato per valutare l’americano Derwin Kitchen, che poi non venne messo sotto contratto.