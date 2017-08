Per chi resta in città, sagre a volontà

L\'attesa dei fuochi dalla festa di Sant\'Eusebio

In arrivo un fine settimana “bollente”. Le temperature diminuiranno un pochino ma restando nella media stagionale e il primo fine settimana di agosto porta con se tante sagre in giro per la provincia.

Meteo – Sarà un weekend con il sole quello in arrivo in provincia. E anche l’afa non ci abbandonerà. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato 5 agosto prosegue il tempo ben soleggiato e sempre molto afoso ma con lieve diminuzione delle temperature. Poche nuvole solo in montagna. Clima asciutto. Domenica 6 agosto sarà in parte soleggiato, ma a tratti annuvolamenti irregolari nelle ore centrali che potranno portare locali rovesci e temporali, soprattutto lungo Alpi e Prealpi. Meno caldo.

Spiagge – Ecco le spiagge balneabili dei nostri laghi - QUI LA MAPPA

Varese - Continuano gli appuntamenti con Esterno Notte ai Giardini Estensi: venerdì 4 agosto presentato il film “Lasciati Andare” di Francesco Amato alle 21 e 15. Domenica 6 invece proiezione di “Le cose che verranno”, sempre 21 e 15.

Varese - Venerdì 4 agosto, visita guidata al Sacro Monte di Varese con aperitivo al Museo. Con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi, dalle ore 18.30 alle ore 22.30. Una serata speciale con salita lungo il viale delle cappelle e visita guidata che si conclude presso la Casa Museo Pogliaghi con aperitivo sulla terrazza dei suoi Rustici. Costo: 15 € cad. (visita guidata, ingresso museo, aperitivo con un drink compreso). Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it – www.sacromontedivarese.it

Varese – Domenica 6 agosto alle ore 16.30 presso il Camponovo del Sacro Monte di Varese arriva lo spettacolo “Girometta e il Teatro dei burattini” con laboratorio e alle 17.30 lettura animata “Dal Buio” con Betty Colombo. L’evento è incluso nella rassegna organizzata da Arteteatro burattini di Varese “Le mani che muovono i sogni”, che propone spettacoli per famiglie dal 5 al 27 agosto 2017 al Camponovo di Sacro Monte (Varese).

Varese - Domenica 6 agosto – bus navetta per la funicolare da via Manin ogni 15 minuti. Tutti i giorni festivi, in aggiunta alle normali corse della linea C, sarà attivo un potenziamento sulla tratta Stadio-Sacro Monte: dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde, in direzione stazione Vellone e viceversa, partiranno bus ai minuti .01, .16, .31 e .46 di ogni ora, in concomitanza con l’orario di apertura della funicolare. Dalla stazione di Vellone, corse di rientro ai minuti .00, .15, .30 e .45 di ogni ora. Si ricorda che tutti i titoli di viaggio degli autobus urbani sono validi anche sulla funicolare. www.autolineevaresine.it / www.ctpi.it

Varese - Sabato 5 agosto “Fabius Constable & Celtic Harp Orchestra”. Concerto all’Isolino Virginia con partenza dal pontile di Biandronno alle ore 20.30, inizio concerto ore 21.00. Costo: 15 € per informazioni: info@isolinovirginia.it e www.isolinovirginia.it.

Varese - Domenica 6 agosto – Navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia. Imbarco dal Lido di Schiranna, Servizio di navigazione diretta. Trenta minuti di indicibile fascino sul battello “Stradivari” alla scoperta della perla del Lago di Varese. Costo corsa A/R: adulti: euro 8,00, under 6 gratuito. www.isolinovirginia.it

Varese - Domenica 6 agosto, colazione sull’Isolino Virginia. Un’esclusiva colazione internazionale da gustare sull’Isolino Virginia, l’ideale per iniziare la giornata con una meravigliosa vista e atmosfera del Lago di Varese. Dalle ore 9.30, Imbarco a Biandronno (via Marconi). Prenotazione obbligatoria: info@isolinovirginia.it e www.isolinovirginia.it.

Varese - La parrocchia di san Michele Arcangelo, a Bosto di Varese, e l’associazione l’Olio di sant’Imerio organizzano una serie di pomeriggio domenicali, culturali e ricreativi. Tutti gli appuntamenti sono la domenica, alle 16.30, al parco degli ulivi in via monte Bernasco, laterale di viale Europa. In caso di maltempo gli incontri si terranno nella sala parrocchiale di Piazza Buzzi, 2A – Tutto il programma

Rasa di Varese - Appuntamento al Centro Parco Villaggio Cagnola dove la domenica mattina sarà possibile praticare Yoga per adulti e bambini - Tutto il programma

Biandronno - Domenica, dalle 15 alle 18, le sale di Villa Borghi saranno aperte per le visite al museo dei burattini che il Circolo Culturale ha allestito per far conoscere e ricordare il lavoro del biandronnese Gualberto Niemen. Ci sarà il nostro amico Carluccio a spiegare la storia e tutti i particolari dei burattini e del loro. – Tutto il programma

Marzio – “Dimensione Animale Luino – onlus” compie 20 anni e per l’occasione ha deciso di organizzare una giornata dedicata agli amici a quattro zampe. La festa si terrà domenica 6 agosto presso l’agriturismo Locatelli a Marzio. - Tutto il programma

Cunardo – Puntuale come ogni agosto torna a Cunardo la Sagra della Patata. Giunta all’undicesima edizione, la festa è in programma alla Baita del fondista (via per Bedero) da venerdì 4 a domenica 6 agosto. - Tutto il programma

Cuvio – Tre giorni di festa che si terranno aĺ Parco Pancera da Venerdì 4 a Domenica 6 agosto, dove sarà possibile divertirsi con la musica e degustare i prelibati menù che la stratosferica cucina della Pro Cuvio ha preparato. Sabato 5 il culmine della manifestazione con l’eccezionale spettacolo pirotecnico - Tutto il programma

Laveno Mombello - E’ arrivato il Luna Park. L’appuntamento è come sempre in zona Gaggetto da giovedì 3 a giovedì 17 agosto. - Tutto il programma

Caldè di Castelveccana – La ProLoco propone la 44esima edizione della Sagra del Pesce da venerdì a domenica con specialità gastronomiche. – Tutto il programma

Luino, Voldomino - Mercatino del libro usato sabato 5 e domenica 6 agosto, dalle 10 alle 19 in piazza Garibaldi a Luino e continua Voldomino alla Casa dell’Amicizia.

Curiglia con Monteviasco – Domenica 6 agosto si svolgerà la tradizionale “Festa della Montagna” organizzata dagli “Amici dell’Alpone”. In località Alpone di Curiglia, una giornata d’allegria a 1200 metri d’altezza, tra panorami fantastici specialità gastronomiche (luganighe, spezzatino, zola e toma nostrana). L’alpeggio è raggiungibile seguendo la strada che da Luino porta a Curiglia o alla località Pradecolo, per poi poter proseguire solo a piedi da Pradecolo in circa 1h15’.

Monate – Festa alla canottieri di Monate. Da venerdì a lunedì sera, con stand gastronomico attivo e serate in musica. Lunedì è in programma lo spettacolo pirotecnico - Tutto il programma

Malnate – Sarà il parco di Villa Braghenti a ospitare il prossimo evento di R-Estate 2017. Sabato 5 agosto la serata inizierà alle ore 19.00 con l’apertura dello street-food con il truck “Grill&Fry”. Dalle ore 20.30 ci sarà il concerto degli iMago. Dalle ore 20.30 ci sarà inoltre un’apertura straordinaria del museo di scienze naturali “Mario Realini” all’interno della villa - Tutto il programma

Induno Olona - Venerdì sera appuntamento con la Pro Loco che propone una risottata. Ma, c’è anche altro: lo gnocco fritto, sia con prosciutto crudo che con verdure, il pesce fritto, lo speck con tomino, la grigliata, le verdure alla griglia, le patatine, seguito dal gnocco fritto dolce, con lo zucchero o con la Nutella. Poi, la musica dopocena. Dalle 19.

Arcisate – Un lungo weekend di festa al Parco Lagozza con l’associazione dei pescatori Asd Olimpic di Arcisate. Si inizia venerdì 4 e si prosegue fino a domenica 6 agosto, con una ricca offerta gastronomica dove il pezzo forte sarà, ovviamente, il pesce, di mare e di lago. - Tutto il programma

Cuasso al Monte - Sabato 5 agosto, alle 21, si esibisce al Nuovo Teatro di Cuasso il Trio Namastè, formato da Natalia Benedetti (clarinetto), Guido Arbonelli (clarinetto basso) e Michele Fabrizi (pianoforte). Appuntamento per la rassegna “Interpretando suoni e luoghi” – Tutto il programma

Vedano Olona - Ricco fine settimana di eventi. Venerdì alle 21, nell’Aula studio di Villa Fara Forni, è in programma il recital di Matteo Goglio sul tema “La chitarra classica in Sud America”. Domenica 6 agosto, alle 21.15 nel cortile di Villa Fara Forni (sede della Biblioteca), sarà proiettato il film “Non c’è più religione”- Tutto il programma

Vedano Olona – Prosegue fino a domenica 6 agosto la mostra “Vedano Volti 99 + qualcuno” allestita a Villa Fara Forni. (in via Fara Forni, pian terreno della biblioteca). - Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa - Lo IAT in ART di Lavena Ponte Tresa organizza per domenica 6 agosto una nuova escursione, una gita in battello a Morcote, piccolo borgo svizzero denominato “La perla del Ceresio” – Tutto il programma

Jerago con Orago - Continuano gli appuntamenti con la rassegna di eventi “Jerago Beach”. In programma: il 4 agosto serata in maschera tema cartoni animati, il 5 agosto “Live System Dance”, il

6 agosto musica live “The new experience” - Tutto il programma

Busto Arsizio – Cotinuano le settimane culturali a Latinfiexpo . Domenica 6 agosto dalle ore 19.30, viene inaugurata la settimana dedicata alla Bolivia che celebra il 192mo anniversario della Festa Nazionale alla presenza della Console Eva Chuquimia. – Tutto il programma

Tradate - Venerdì sera “in bianco” con negozi aperti ed eventi nel centro cittadino.-

Mostre da vedere a Varese e Milano

Varese - A Villa Panza, dimora del Fai continua la mostra di Bob Wilson. Piazza Litta 1, fino al 15 ottobre da martedì a domenica 10-18, 13/8/6 euro, domenica alle 11.30 e 15.30 visite guidate gratuite, 0332.283960.

Varese - «Evoluzioni musive» è la mostra di di Ivan Tozzo al Castello di Masnago, via Cola di Rienzo 42, fino al 30 agosto da martedì a domenica 9.30-12.30 e 14-18, 4/2/1 euro.

A Milano - Domenica 6 agosto torna ‘Domenica al Museo’, l’iniziativa del Comune di Milano e del MIBACT che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei ogni prima domenica del mese.

Sarà quindi possibile visitare gratuitamente, oltre alla Pinacoteca di Brera, i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Risorgimento, la GAM|Galleria d’Arte Moderna, il Museo Archeologico, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario, il Museo della Pietà Rondanini, la Casa Museo Boschi Di Stefano e lo Studio Museo Francesco Messina.