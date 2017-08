«Perché nessuno ci ha informati che quel il treno è stato cancellato?»

Foto varie

Pubblichiamo la lettera al direttore inviataci da due pendolari che si servono della linea Luino-Gallarate,ora ferma fino a dicembre per i lavori di adeguamento per Alptransit. Ecco il loro sfogo.

Gentile redazione,

Vorremmo segnalare l’ennesimo disagio sulla tratta Luino-milano.

Pensiamo che siate già al corrente dell’interruzione della linea Luino – Laveno che noi viaggiatori siamo costretti a fare in pullman. Scriviamo per segnalare il disagio che sta capitando sempre più frequentemente al lunedì con la corsa delle 6:42 da Laveno Mombello (6:05 da Luino).

Ieri mattina, come detto prima non è l’unica, nel piazzale antistante alla stazione di Luino nessun addetto ai lavori era presente per informarci che il treno delle 6:42 era stato cancellato, per cui ci si ritrova a Laveno ad aspettare un treno fantasma dal momento che anche lì nessuno si degna di darci informazioni.

Premesso che non si riesce mai a capire chi è incaricato a fornire tali informazioni, sarebbe cosa gradita poter essere informati ancor prima di prendere il bus sostitutivo da Luino, in modo da scegliere soluzioni alternative per evitare di viaggiare per più di 3 ore, arrivando in ritardo sul posto di lavoro.

Vi chiedo cortesemente di fare da portavoci per la comunicazione di questo enorme disagio con la speranza che qualcuno legga la nostra richiesta.

Vi ringraziamo anticipatamente.

Cordiali saluti,

Gabriele Di Somma e Nunzia Liguori

***

Ringraziamo i due lettori che hanno segnalato questo disservizio, promettendo attenzione sulla questione.

(ac)