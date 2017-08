Perseguita, aggredisce e morde l’ex compagno: arrestata una donna

Una donna fuori di sé, che urlava verso la finestra di un appartamento con la bocca sporca di sangue. E’ questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della pattuglia che giovedì 27 luglio sono arrivati in via Torino a Busto Arsizio.

Una donna già nota alla Polizia per via delle numerose denunce presentate dal suo ex fidanzato, vittima di questa aggressione. Proprio per questo motivo, dopo aver bloccato la donna, gli agenti sono corsi verso l’appartamento del ragazzo seguendo le numerose macchie di sangue sulle scale e sul pianerottolo.

L’ex fidanzato, trovato con una vistosa ferita a un dito della mano e graffi in varie parti del corpo, ha spiegato che la donna era stata da tempo allontanata da casa e nonostante le numerose denunce era entrata nell’abitazione attraverso una porta che non era chiusa a chiave. L’uomo aveva quindi cercato di allontanarla, ma lei lo aveva assalito come una furia mordendolo al dito, colpendolo con pugni e calci e graffiandolo, finchè non era riuscito a spingerla fuori da casa, chiudere la porta e chiamare i soccorsi.

La donna, un’italiana di 37 anni con precedenti, è stata quindi arrestata e condotta nella casa circondariale di Como dove tuttora si trova a seguito della convalida dell’arresto e dell’emissione della misura della custodia in carcere. Dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori, lesioni e violazione di domicilio. L’uomo ha invece riportato lesioni guaribili in 12 giorni.