Pesci nel Lura: acqua ogni due giorni per farli sopravvivere

Pesci Lura: acqua ogni due giorni per farli sopravvivere

È iniziata lunedì sera l’operazione di salvataggio dei pesci del torrente Lura realizzata dall’Amministrazione comunale su sollecitazione dei saronnesi. Come nell’estate 2015 la secca che interessa il corso d’acqua che attraversa la città ha messo a dura prova la popolazione di vaironi che animano il Lura. I pesci sopravvissuti si sono radunati nella pozza all’altezza di via Tommaseo, uno dei pochi punti in cui è rimasta l’acqua anche se l’elevata temperatura mette alla prova la resistenza dei pesci.

Tante le segnalazioni dei saronnesi che vedendo i pesci agonizzare hanno chiesto al Comune di intervenire: “L’iter non è stato semplice – spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – ma abbiamo sentito la Provincia e la Regione competenti per questo genere di criticità, in particolare ci hanno messo in contatto con un faunista. Siamo partiti da un’analisi dei dati, profondità della pozza e temperatura, raccolti dall’ispettore ambientale”. La soluzione migliore si è rivelata essere è quella di aggiungere, quando necessario l’acqua alla pozza. L’area è abbastanza profonda per garantire la sopravvivenza dei pesci ma è necessario garantire una buona ossigenazione. “Proprio con il faunista è stato realizzato il piano di salvataggio – conclude Guaglianone – ogni due giorni provvederemo a aggiungere acqua per una mezz’ora: questo dovrebbe essere sufficiente”.

A realizzare l’intervento saranno gli uomini della protezione civile che hanno accolto positivamente l’appello dell’Amministrazione a dare il proprio contributo.