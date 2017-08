Piano sosta, tutte le informazioni sui parcheggi a Varese

Strisce blu e parcheggi per i pendolari

Il nuovo Piano della sosta di Varese sta lentamente entrando a regime. Presentato nei mesi di febbraio e marzo il nuovo piano è stato approvato dal consiglio comunale il 29 marzo del 2017 con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti. Il 30 marzo la giunta comunale ha approvato le nuove tariffe che hanno portato a una nuova suddivisione in 4 aree del centro cittadino.

Gli abbonamenti

Nel piano sono contemplati nuovi tipi di abbonamento per la sosta.

Permesso residenti, Abbonamento pendolari, Abbonamento utenti frequenti, Permesso rosa I costi per ognuna di queste tipologie

Dove trovare informazioni

Dove ritirare i permessi

Dal 24 di agosto, è possibile ritirare i pass e sottoscrivere gli abbonamenti a Palazzo Estense, nell’ufficio anagrafe del Comune. Il Municipio ha predisposto dei cartelli che conducono agevolmente agli sportelli “Varese si muove”. Chiedere al banco informazioni e ritirare i moduli. Chi l’ha già fatto si è trovato piuttosto bene, ma nei prossimi giorni l’affluenza aumenterà. L’assessore Civati ha dato qualche indicazione su come comportarsi.

Il bus è gratis?

I bus saranno gratuiti per chi parcheggerà l’auto in uno die 4 parcheggi esterni “Park & bus”. Saranno ubicati nei seguenti punti: stadio, Iper, Carrefour Bizzozero, Schiranna. L’assessore Civati ha dato qualche indicazione in più qui, in particolare sul car pooling (bus gratis fino a 5 persone per ogni auto). Il presidente di Avt Taddei ha spiegato come pagare.

Come stanno andando le cose?

La situazione è complessa, diciamo. I cittadini che ad agosto hanno ritirato i pass residenti sono soddisfatti. I commercianti invece sono arrabbiati perché temono una diminuzione di clientela a Varese. I politici che sostengono la maggioranza che governa in comune dicono che ci sarà più ordine e meno traffico. Quelli che sono all’opposizione affermano che il piano aumenta i costi e non crea benefici alla gente. Il vicesindaco Daniele Zanzi ha chiesto anche ai colleghi assessori di dare il buon esempio pagando il posto auto in comune. A favore gli ambientalisti. I contrari invece si sono scatenati facendo ironia sul web. Qui invece una analisi politica sul perché il sindaco Galimberti ha deciso di procedere con il piano della sosta.