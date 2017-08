Piante “aliene”, cominciato lo sfalcio

La Ludwigia sul lago (inserita in galleria)

Anche per quest’anno la Provincia di Varese ha attivato le operazioni di sfalcio e pulizia delle acque dei Laghi di Varese, Comabbio e della Palude Brabbia per asportare la vegetazione acquatica infestante. Il progetto prevede due tipologie di intervento: il primo di manutenzione ordinaria, finalizzato a garantire la navigazione pubblica e l’accesso alle aree di interesse pubblico quali i porti, i lidi comunali, gli approdi.

L’altro intervento ha lo scopo di contenere ed eliminare le specie vegetali esotiche, in particolare il fior di loto e la porracchia, conosciuta anche come Ludwigia hexapetala (nella foto).

«Gli interventi di rimozione della vegetazione infestante – ha spiegato il Consigliere provinciale all’Ambiente Valerio Mariani – quest’anno sono stati posticipati di qualche settimana poiché la proliferazione di queste specie nelle acque e risultata inferiore rispetto agli anni passati. Un’attesa calcolata dagli uffici competenti, che ringrazio per il sempre attento lavoro di monitoraggio, al fine di ottimizzare al meglio le risorse destinate e rendere ancor più efficace l’intervento».