Pic nic di Ferragosto nei giardini del Fai

Martedì 15 agosto 2017 dalle ore 10 alle 18, il Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo e Villa Panza beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona, a Casalzuigno, e a Varese, offrono la possibilità di consumare un picnic, che non preveda l’accensione di fuochi, nei loro caratteristici giardini per trascorrere un Ferragosto in famiglia circondati dalla natura.

Il Monastero di Torba e Villa Della Porta Bozzolo si offrono come scenario ideale per passare un ferragosto unico e divertente. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre del monastero e il giardino all’italiana della villa, saranno a completa disposizione degli ospiti, che potranno stendere le proprie coperte e gustare il pranzo portato da casa o acquistato presso i ristoranti delle proprietà.

I visitatori che vorranno scoprire i misteri e la storia di questi due suggestivi beni, potranno partecipare alle visite guidate previste per l’intera durata dell’evento.

Durante la giornata, ad attendere i bambini, divertenti giochi e sfide a squadre in cui protagonista è l’acqua: bolle di sapone artistiche, bandiera storica con l’acqua, e un’intrigante caccia al tesoro acquatica. Per i più piccoli (bimbi tra i 2 e i 5 anni) uno spazio dedicato all’affascinante mondo dei travasi, per giocare con acqua colorata e tanti materiali differenti.

In caso di pioggia, l’evento sarà organizzate nelle stanze e nelle sale del monastero e della villa.

A Villa Panza visite guidate, animazioni per i più piccoli e uno speciale picnic nel parco allieteranno il vostro ferragosto. Dalle ore 10 alle 18 i piccoli ospiti saranno intrattenuti da due animatrici che proporranno attività creative, giochi e animazioni in collaborazione con LaborArs. Un’avventura nel colore alla scoperta dei monocromi esposti nel museo – David Simpson – Phil Sims – Alfonso Fratteggiani Bianchi – che si concluderà con la realizzazione di un monocromo polimaterico.

Alle ore 16.30 uno speciale BIM BUM BART con visita attiva alla mostra di Robert Wilson, che permetterà ai bambini di esplorare i fantastici mondi animati dai personaggi dei video Portraits e, durante le attività in laboratorio, potranno realizzare il proprio autoritratto mobile con una speciale tecnica ispirata all’artista. I genitori e coloro che vorranno potranno ammirare la mostra del maestro della cultura visuale e performativa contemporanea, grazie alle visite guidate previste alle ore 11.30 e alle 15.30. A completare la giornata uno speciale picnic da gustare all’ombra delle piante secolari del parco della Villa a cura del Ristorante “Luce”, su prenotazione.

Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

——-

QUANTO COSTA

Monastero di Torba

Orario: dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: 8 €; Bambini (4-14 anni) 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 20 €; Iscritti FAI 4 €

Cestino da picnic (panino, frutto e acqua): 5 €

Cestino da picnic comfort (primo piatto, frutto e acqua): 8 €

Per servizio bar/ristorante: La cucina del sole 348/8687196

Per informazioni e prenotazioni: 0331/820301 – 328/8377206; _faitorba@fondoambiente.it_

Villa Della Porta Bozzolo

Orario: dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: 8,50 €; Bambini (4-14 anni) 5 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 20 €; Iscritti FAI: 5 €

Cestino da picnic: Intero: 20 € Ridotto (bambini 4-14 anni): 10 €

Per servizio bar/ristorante: La cucina di casa 348/5117534

Per informazioni e prenotazioni: 0332/624136 – 328/8377206; _faibozzolo@fondoambiente.it_

Villa Panza

Orario: dalle 10 alle 18

Ingresso: Intero: 13 €; Bambini (4-14 anni) 6 €; Studenti (15-26 anni): 10 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 30 €; Iscritti FAI: 6 €; Per chi si o rinnova l’iscrizione al momento della visita: Gratuito

Bim Bum Bart (4-14 anni): Intero: 10 €; Iscritti FAI: 5 € – Per i genitori accompagnatori: Intero: 5 €; Iscritti FAI: Gratuito

Per servizio bar/ristorante: Ristorante Luce 0332/283960

Per informazioni e prenotazioni: 0332/283960; _faibiumo@fondoambiente.it_