Picchiato da tre uomini al parchetto, un arresto

Due volanti della polizia sono intervenute, questa notte alle 2, presso il parchetto di Biumo in via Carcano (Parco Perelli), dove tre uomini, uno dei quali tunisino, si azzuffavano con un nigeriano di 35 anni.

Gli agenti hanno fermato il tunisino, che aveva in mano due cocci spaccati di bottiglia. L’aggredito ha raccontato che si trovava su una panchina a dormire quando è stato aggredito da tre uomini che volevano il suo portafogli e il cellulare. Ne è nata una rissa in cui l’uomo ha cercato di difendersi, fino all’arrivo della polizia.

Gli agenti hanno potuto vedere solo che era in corso la zuffa e che uno degli uomini – descritti come probabilmente magrebini – aveva in mano i cocci rotti come arma per offendere. Altri due uomini sono invece scappati verso via Garibaldi a Biumo e hanno fatto perdere le loro tracce.

L’arrestato invece ha detto che era lui l’aggredito e ha richiesto anch’egli, come il nigeriano, l’intervento dell’ambulanza. In terra vi era un telefono cellulare rotto, di proprietà del nigeriano. Quest’ultimo ha formalizzato una denuncia per l’aggressione, mentre l’uomo con i vetri in mano è stato arrestato per l’aggressione.