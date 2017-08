Foto varie

L’ha tirato fuori dal lago al tramonto, probabilmente con una canna che non sfigurerebbe su qualche imbarcazione per pesca d’altura. Biagio – questo è il nome del nostro lettore che su facebook ci ha contattati – ha il ghigno di chi ha compiuto un doppio sforzo, quello di pescare un siluro, e quello di alzarlo a guisa di trofeo, per la foto.

Uno sforzo, appunto, per via del peso: 30 chili.

E pensare che questa eccellente preda non è neppure delle più grandi, fra quelle presenti nel lago di Varese, e in altri bacini e corsi d’acqua della nostra provincia.

Una diffusione al centro, tempo fa, di un piano di contenimento da parte della Provincia attraverso anche la pesca sportiva.

Una pratica molto diffusa che sta raccogliendo accoliti da spesse lenze e forti braccia per tirare a riva dei piccoli grandi mostri additati dagli esperti fra i responsabili dell’impoverimento ittico delle nostre acque interne.

Predatore voracissimo, e non solo di pesci, il siluro è ghiotto di avannotti quanto di pesci adulti, di uova e specie autoctone come la scardola, il persico e tutto quanto riesce a stare all’interno della sua grande bocca.

Non è una specie particolarmente appetita nelle ricette della nostra cucina, salvo per i cuochi di formazione balcanica, zona di provenienza (bacino del Danubio) dove le carni sono apprezzate.