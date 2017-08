Pick & Rock & Roll, tre giorni di eventi all’insegna dello sport

Tempo libero generica

Tutto pronto per la seconda edizione del Pick & Rock & Roll, l’evento che coniuga basket 3 vs 3 e musica suonata dai DJ sui campi. Tutto l’evento si svolge all’oratorio di Travedona Monate, location bellissima adatta ad ospitare la 3 giorni all’insegna di sport, amicizia, rock n roll e buonissimo cibo, da venerdì 1 settembre a domenica 3 settembre.

Tante novità e iniziative quest’anno, per una seconda edizione che si annuncia esplosiva, sia per la partecipazione degli atleti che per le attrazioni previste. Sono addirittura 3 i tornei previsti, con una grande attenzione per i piccoli giocatori in erba.

Il torneo nasce infatti con il preciso intento di permettere ai giocatori più piccoli di esprimere le proprie potenzialità ma soprattutto divertirsi in un contesto informale, amichevole e con un sacco di musica. Ci sarà il torneo PISCININ per i nati tra il 2007 e il 2009, il torneo UNDER per i nati dal 2003 al 2006 che assegnerà il trofeo Kalambay e il torneo SENIOR per i grandi. Sui campi, si alterneranno i DJ di Varano Sound, che per tutta la durata dell’evento suoneranno musica rock n roll, rap e R&B!

Si comincia venerdì 1 settembre con la serata USA: hamburger e patatine e a seguire la proiezione a ingresso gratuito di Glory Days, film di James Gartner che racconta la vera storia di un allenatore di pallacanestro.

Sabato 2 settembre, stand gastronomico aperto anche a pranzo e inizio dei tornei, con 2 grandi novità: alle 19,30, l’esplosiva esibizione dei The Goose Bumps, rock n roll band che porterà una travolgente carica direttamente dagli ani 50 e a seguire la gara da 3 punti, in notturna, aperta a tutti.

Domenica 3 settembre, dal mattino, finali dei tornei e premiazioni nel pomeriggio con la presenza di alcuni giocatori della Pallacanestro Varese e dello staff della società. In tutti i 3 giorni, sarà presente uno stand de “Il Basket siamo noi”. Stand aperto per tutti i e 3 i giorni, da venerdì sera a domenica alle 18.00.

In caso di maltempo, verranno comunicate modalità di svolgimento ed eventuali recuperi sulla pagina facebook dell’evento. Facebook evento: https://www.facebook.com/events/100171760576267/. Pagina Pick & rock & Roll: https://www.facebook.com/PickRockRoll

Quando: 1,2,3 settembre

Dove: Oratorio San Giovanni Bosco – Travedona Monate