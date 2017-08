Pinti: “Non c’è una strategia”

Micheal Platinì raramente sbagliava un calcio di rigore: il suo segreto – ha raccontato il fantasista della Juve – era di non sapere lui stesso dove lo avrebbe calciato. Per questo era geniale. Io credevo che Galimberti fosse così, un funambolo dell’amministrare, maestro di dribbling di coalizione e fulmineo nelle decisioni. Mi sbagliavo.

Non di molto in realtà perché la maglia è sempre quella bianconera, ma il giocatore che somiglia più al sindaco che sta dipingendo di blu tutti i parcheggi di Varese è probabilmente Totò Schillaci. Come il protagonista di Italia ’90 anche Galimberti ha conosciuto le sue notti magiche durante una sola estate, come lui è stato osannato e considerato un campione, per poi deludere tutte le aspettative nel giro di poco tempo.

Se ci fosse davvero la strategia che ipotizzano alcuni esperti di Palazzo, sarebbe rassicurante anche per noi dell’opposizione che avremmo a che fare con un disegno politico cui contrapporre un’alternativa credibile tutta da costruire.

Invece credo, purtroppo, che non ci sia nessuna strategia. Solo la volontà di fare cassa sulla pelle dei varesini che appena ne avranno l’occasione faranno sentire la loro voce o più probabilmente, per restare a Totò, gli faranno una pernacchia.