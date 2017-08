Pion Festival, l’inizio slitta di un giorno ma il programma è ricchissimo

bande musicali varesine

Al via con un giorno in meno ma con un programma davvero ricchissimo, la seconda edizione del Pion Festival Music Art&food, in programma sabato 2 e domenica 3 settembre nel parco di Villa Pion in via Libertà, 26 a Lavena Ponte Tresa.

Il festival voluto l’Amministrazione comunale, nasce dalla collaborazione tra l’assessore alla cultura Valentina Boniotto, la Proloco, l’associazione di promozione sociale-musicale Bips di Varese e l’associazione Promoearte.

Il programma iniziale prevedeva l’avvio del Festival venerdì 1° settembre, ma il meteo non incoraggiante ha spinto gli organizzatori di spostare l’inaugurazione a sabato.

Resta comunque molto ricca e varia la proposta della due giorni di musica, cibo e spettacoli, che comprende anche il contest “Bips Recording”: nel pomeriggio sul palco band e solisti emergenti del territorio si sfideranno per vincere due giorni di registrazioni presso il Bips studio di Varese.

A valutare le performance ci sarà una giuria di esperti composta da musicisti, produttori, insegnanti e giornalisti.

I live serali seguiti dal dj set vedranno sul palco sabato alle 21 Simona Salis con il suo pop d’autore dalle sonorità etniche ed elettroniche che miscela la lingua madre, il sardo, all’italiano. Simona presenterà in anteprima a Lavena Ponte Tresa l’album “Nomi”, in uscita in ottobre.

Alle 22 il concerto di “Eins zwei polizei”, Tribute band dei Police che viaggia sul tempo della batteria di Ivan Ciccarelli, varesino noto per le sue collaborazioni con i grandi della musica Italiana ed estera (Eugenio Finardi, Antonella Ruggiero, 883, Rossana Casale, Jovanotti). Alla chitarra Silvio Masanotti da molti anni nella band e nelle collaborazioni agli arrangiamenti di Samuele Bersani e Pacifico ecc. e alla voce e basso Guido Block , se chiudi gli occhi vieni trasportato in un vero live dei Police grazie al suo timbro vocale molto simile a quello di Sting e alla passione che i componenti della band nutrono per la band Inglese, Anche per Guido B.non mancano le grandi collaborazioni:Papa Winnie, Graham Bonnet, Dario Mollo, Cesareo…

Domenica 3 settembre alle 21 è in programma il concerto degli Uniposka (nella foto sopra). La band nata sulle rive del Lago Maggiore unisce le sonorità punk-rock degli inizi vcon la matrice Ska dei gruppi italiani di fine anni ’90 e fa venbir voglia di ballare come poche.

Di contorno la street food dell’associazione Promoearte che, spiegano gli organizzatori, garantisce un’offerta eccellente e variegata di pietanze nazionali e internazionali, gonfiabili e animazione per i bambini, bancarelle artigianali, eventi di contorno.

Durante il festival ci sarà anche una performance live della pittrice varesina Daniela Nasoni che dipingerà dal vivo un pannello 3×2 dedicato al Pion Festival da donare al Comune di Lavena Ponte Tresa.

Guarda e scarica la locandina con il PROGRAMMA