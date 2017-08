Piovono stelle e versi nella “Notte dei poeti”

Foto varie

Anche quest’anno la tradizionale “Notte dei Poeti” dà appuntamento nella splendida cornice delle Fornaci Ibis di Cunardo di Giorgio Robustelli e, con una inedita caratteristica itinerante, si snoderà tra la Valcuvia e la Valganna. Giunta al suo 29° anno, la festa della poesia ideata da Dino Azzalin (e Silvio Raffo) nel 1988, ha visto i più grandi poeti italiani leggere i propri versi (tra i tanti Andrea Zanzotto e Alda Merini) nel convivio notturno intorno alla polvere di stelle della notte di San Lorenzo o nei suoi paraggi.

Anche quest’anno la notte dei poeti ci riserverà delle sorprese. La prima è sicuramente la pubblicazione (in unica edizione) di un libro dal titolo “La notte dei Poeti”, stampato in 127 copie da GaEle Edizioni con una poesia inedita di tutti i poeti invitati. Il libro verrà presentato ad Arcumeggia paese degli Affreschi (ore 18) da Luigi Sangalli e Flavio Moneta nel corso della inaugurazione della Sangalleria, importante punto di riferimento artistico del territorio, recentemente ampliata e rinnovata.

L’evento si sposterà alle 21 alle Fornaci Ibis di Cunardo dove è in corso una bellissima mostra di Giancarlo Sangregorio dal titolo “Sincretismi“. Il sottotitolo itinerante è “La Danza, l’Immagine, le Parole“, per accentuare come il tributo della danza e dei video-arte sia l’omaggio gestuale e visivo alle parole poetiche che verranno lette nel corso dell’evento. Accoglieranno (ore 21.15) i partecipanti della serata, “Le Divo” (Francesca Alberti e Sara Albini), con una danza circense con numeri di tessuto, trapezio e corda. Francesca Alberti è reduce dal Teatro della Scala di Milano, con lo spettacolo “La Gazza ladra” di Rossini e diretto dal famoso regista Gabriele Salvatores. Seguiranno alcuni video-arte (opere di multivisione) a cura di Edoardo Tettamanzi aventi per soggetto opere di artisti quali G. Robustelli, P.Borghi, P.Ravasio, L.Fontana. e Y.Klein e una danza tra Oriente e Occidente di Eleonora Manca, che unirà la sensualità della musica con la gestualità del corpo.

A finire sul video CAGES, Soraya Cordaro funambola nel mondo della poesia, danzerà tra il fuoco e catene spezzate. I poeti invitati a leggere nel corso della serata sono: M.Elena Danelli, Sandro Sardella, Rita Clivio, Gaetano Blaiotta, Viviana Faschi, Marcello Castellano, Enrico Brunella, Adriana Gloria Marigo, Silvio Raffo, Carla Benecchi, Fabio Scotto, Eleonora Bassani, Flavio Moneta, Antonella Visconti, Guido Nicoli, Stefania Cadario, Terenzio Cuccuru, Chiara Bazzocchi, Marco Tavazzi, Gisa Legatti, Luciano Zoni e Dino Azzalin. Ogni poesia sarà bruciata nel braciere accanto al luogo di lettura e di scena per dare nuova energia all’Universo attraverso la fiamma della parola poetica. A conclusione la rituale lettura collettiva della poesia di Giovanni Pascoli, “X Agosto” per poi passare al tradizionale brindisi “Libiam in alto i calici”.

Programma

ore 18.00 – Sangalleria di Arcumeggia presentazione del libro “La notte dei Poeti” GaEle Edizioni

ore 21.15 – Fornaci Ibis di Cunardo inizio evento “La notte dei Poeti” tra danza, video e parole

ore 23.15 – Libiam in alto i calici

Si informa che, essendo al coperto, la manifestazione avverrà anche in caso di pioggia, si consiglia di portare un kway o un maglioncino essendo una zona fresca e silvestre.

Per informazioni: Associazione Amici- Fornaci Ibis 328.7551267 (Giorgio Robustelli)