Pista ciclabile invasa dalla vegetazione: “Formiamo una squadra di volontari pulitori?”

danni travedona nubifragio tempesta 18 agosto 2017

A una settimana dal violento nubifragio con tromba d’aria che ha colpito la città di Varese e dintorni, la pista ciclabile attorno al lago è tornata a essere transitabile.

In particolare nel tratto tra Cazzago Brabbia e Bardello si erano registrate diverse criticità. Le critiche e le lamentele sono arrivate all’ufficio tecnico di Biandronno che, sollecitato da un lettore, ha chiarito la situazione: « Nella serata del 18 agosto il maltempo ha causato la caduta di numerosi alberi dei privati lungo la Via isola Virginia pista ciclo pedonale: il giorno successivo sabato 19 agosto questo ufficio tecnico e una squadra di Vigili del Fuoco hanno provveduto alla chiusura per ragioni di sicurezza pubblica il tratto di pista ciclabile che da Cassinetta arriva a Biandronno (Via Isola Virginia). Sempre la stessa giornata l’ufficio tecnico comunale ha contatto alcuni privati per la rimozione della piante. Lo scorso 22 agosto la Provincia di Varese e alcuni privati hanno tagliato tutte le piante che ostruivano il passaggio lungo la ciclopedonale rendendola di nuovo percorribile».

Il lettore, ricevuto il chiarimento, ha voluto verificare di persona trovando effettivamente transitabile la via ciclopedonale. Rimane, però, il problema della manutenzione del verde: « Per quanto riguarda la manutenzione del verde – specifica però l’ufficio tecnico di Bardello - questa è in carico alla Provincia di Varese (manutenzione ordinaria e straordinaria) in carico ai Comuni resta la sorveglianza e lo svuotamento dei cestini installati lungo il percorso compatibilmente con il carico di lavoro dell’unico operatore Comunale. Provvederemo nella prossima settimana al taglio del verde nel tratto da Lei segnalato (collegamento Varese con Comabbio)».

Viste le difficoltà incontrate, Vitaliano, il lettore, lancia una proposta: « Non sarebbe il caso di proporre un tam-tam tra tutti cittadini e andarla a pulire noi come volontari? Io sarei disponibile».