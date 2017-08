Più sport nelle scuole: piace il bando della Regione

Scuola piena per la festa dello sport

Sedici scuole del Varesotto e 250 in tutta la Lombardia hanno aderito al bando della Regione per promuovere lo sport tra i ragazzi.

Il bilancio è stato fatto dall’assessore Antonio Rossi che si è detto estremamente soddisfatto: « I risultati dimostrano che era una esigenza sentita in Lombardia a cui siamo riusciti a dare una risposta efficace. A scuola di Sport è arrivato ormai alla quarta edizione e rappresenta uno dei pilastri della nostra attività, pensato proprio per le scuole primarie. Per quest’anno – spiega Rossi – abbiamo destinato un milione di euro con il quale riusciamo a finanziare progetti educativi in circa 250 istituti in tutta la Lombardia. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, il Coni Lombardia, il Cip Lombardia e l’Anci Lombardia e al lavoro di squadra proseguiamo su un percorso virtuoso che vede la nostra Regione all’avanguardia».

Il progetto prevede di aumentare il tempo orario settimanale, un’ora in più, per assicurare un’attività di venti ore con esperti e professionisti laureati in scienze motorie o diplomati Isef offrendo ai giovani neolaureati anche un’occasione concreta di inserimento nel mondo del lavoro. La formazione degli esperti e il monitoraggio dei risultati, che riguarderanno non solo i test motori ma anche la verifica della correlazione attività sportiva. «Il monitoraggio effettuato in passato ci dice che gli alunni coinvolti registrano un miglioramento medio del 5 per cento delle performance nell’esecuzione dei test motorii e l’aumento dell’assertività e positività nel praticare attività fisica. Soprattutto, però, veicoliamo un messaggio chiaro: lo sport è uno strumento per educare e formare la personalità trasmettendo valori come il rispetto e il senso del sacrificio. I giovani – conclude Rossi – sono una nostra priorità e provvedimenti come questo vanno nella giusta direzione»

In provincia di Varese hanno aderito i comprensivi Violetti e Pellico di Varese, Dante, Ponti e Gerolamo Cardano di Gallarate, il Giovanni XXIII di Marchirolo, il LUini di Luino, il Viggiù di Viggiù, il Manzoni di Ubaldo, il Manzoni di Lavena Ponte Tresa, l’Ungaretti di Sesto Calende, il Da Vinci di Somma Lombardo e il da Vinci di Aazzate, il de Amicis di Castronno, il De Gasperi di carino Pertusella e il Da Vinci di Saronno.