Polizia Stradale, in pensione il comandante Egidio Carlomagno

«Il Comandante Egidio Carlomagno ha servito la Nazione ed il territorio di Luino con assoluta dedizione e competenza».

Lo afferma il Sindaco Andrea Pellicini che commenta così la notizia della cessazione dell’incarico per anzianità del Comandante della Polizia Stradale di Luino.

«Ha rappresentato in modo impeccabile il ruolo di Funzionario dello Stato. Anche quando è apparso inflessibile, ha soltanto applicato il Codice. E in Italia c’è davvero bisogno di far rispettare la legge. Grazie da parte della Città di Luino», ha concluso il sindaco.