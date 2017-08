Polizia trova un 22enne con la droga in Piazza Repubblica

La polizia entra in azione in Piazza Repubblica. Durante un controlli un uomo, salvadoregno di 22 anni, ha spontaneamente consegnato agli agenti 2 grammi di marijuana e 0,90 grammi di hashish, che teneva occultati nel portafoglio e nelle tasche dei pantaloni.

L’uomo è stato quindi invitato presso gli Uffici della Questura, ove le sostanze rinvenute,

risultate positive alla prova del narcotest, sono state sequestrate ed al giovane è stata contestata la detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90.