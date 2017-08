Positiva la sperimentazione del quadriennale, ma cento scuole sono poche

Generazione web (inserita in galleria)

Ci sono oltre 100 scuole che vorrebbero avviare la sperimentazione quadriennale nella sola Lombardia. Ad affermarlo è l’assessore all’Istruzione lombarda Valentina Aprea che giudica positivamente la notizia della decisione del ministro Fedeli: «Vedo tuttavia un limite nella proposta della ministra Fedeli e riguarda il numero di classi – cento – che saranno autorizzate a sperimentare il percorso: e’ un numero assolutamente insufficiente per una sperimentazione nazionale».

I vantaggi del percorso quadriennale sono molteplici: la maggior competitività dei nostri diciottenni rispetto ai ragazzi europei ma anche l’innovazione del percorso scolastico che nel XXI secolo è diversa da quella del ‘900. Il punto centrale – ha segnalato l’assessore – è che la formazione non si conclude ne’ con gli studi superiori ne’ con la laurea ma dura per tutto l’arco della vita per stare al passo con le rivoluzioni tecnologiche: è meglio avere una buona ma breve formazione di base ed essere pronti a 20-21 anni a progettare il futuro».

« Regione Lombardia – ha anticipato l’assessore – avanzerà una richiesta di autorizzazione piu’ ampia per le scuole statali o paritarie lombarde che presenteranno progetti sperimentali”.