Primo giorno di lavoro per la Sab Volley

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

La lunga attesa dei tifosi della SAB Volley Legnano sta finalmente per terminare: oggi, lunedì 21 agosto per la squadra legnanese inizierà ufficialmente la stagione 2017-2018, quella che segnerà lo storico debutto delle Aquile nel campionato di Serie A1.

Le giocatrici giallonere si sono radunate a Legnano già nella serata di domenica 20, per un primo contatto con staff e dirigenza, prima di mettersi al lavoro in vista della nuova stagione: a partire dalle 9 è in programma la prima seduta in piscina presso il B.Fit di Legnano, mentre nel pomeriggio dalle 16.30 si svolgerà il primo allenamento al PalaBorsani di Castellanza.

Quest’ultima sessione di lavoro sarà aperta al pubblico. Il programma proseguirà poi fino a domenica 27 agosto alternando sedute di piscina e pesi al B.Fit e allenamenti con la palla sul campo.

A disposizione del coach Andrea Pistola e del suo assistente Mauro Tettamanti ci saranno inizialmente 12 giocatrici: tutte le italiane del roster più la slovacca Jaroslava Pencova e la statunitense Sonja Newcombe, che raggiungerà le compagne proprio nella mattinata di lunedì 21. Amanda Coneo, Alicia Ogoms e Annie Drews si aggregheranno invece al gruppo nel corso del mese di settembre, una volta conclusi gli impegni con le rispettive nazionali.

Ancora in fase di definizione il calendario del precampionato, anche se è già certa la partecipazione della SAB al tradizionale Trofeo “Mimmo Bellomo” organizzato come ogni anno dalla Pallavolo Castellanzese. Il debutto in campionato avverrà domenica 15 ottobre, sempre al PalaBorsani, contro una grande del volley italiano come la Foppapedretti Bergamo.

Questo il calendario completo della prima settimana di lavoro della SAB:

- Lunedì 21/8: Piscina ore 9-12; palla 16.30-19.

– Martedì 22/8: Pesi 9-11 (a gruppi); palla 16-30-19.

– Mercoledì 23/8: Piscina 9-12.

– Giovedì 24/8: Pesi 9-11 (a gruppi); palla 16.30-19.

– Venerdì 25/8: Piscina 9-12; palla 16.30-19.

– Sabato 26/8: Libero.

– Domenica 27/8: Libero.

Il roster della SAB Volley 2017-2018: