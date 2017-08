Pro Patria, 2-0 all’Inter Primavera prima del campionato

Varie tigrotti

Buon test per la Pro Patria a tre giorni dalla prima giornata di Serie D. I tigrotti vincono 2-0 allo “Speroni” contro l’Inter Primavera campione d’Italia, seppur priva di diversi elementi impegnati con le nazionali giovanili. Primo tempo senza tanti spunti, nella ripresa arrivano i gol biancoblu prima con Gazo al 4’, poi con Santana al 25’. Da evidenziare la rete dell’argentino che stoppa di tacco e mette all’incrocio in girata.

FISCHIO D’INIZIO – Amichevole di lusso per la Pro Patria, che dopo il ko ai rigori di Coppa Italia contro il Como si prepara all’esordio di campionato contro il Lecco ospitando allo “Speroni” la Primavera dell’Inter. Mister Javorcic continua a testare il 3-5-2 schierando in attacco Le Noci e Gucci. Per i giovani nerazzurri – senza tante “stelline” impegnate con le nazionali giovanili – allenati da Stefano Vecchi, il modulo è il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Rover, Mutton, Belkheir.

IL PRIMO TEMPO – Ritmo non altissimo, qualche spunto ma non certo una gara dalle grandi emozioni. Al 16’ su azione d’angolo, la palla termina sul destro di Marcone che calcia forte ma senza trovare la palla. Due minuti dopo l’Inter risponde con un’azione in velocità che porta al tiro Belkheir, ma la difesa della Pro fa muro sulla conclusione deviando in angolo. L’ultima emozione del primo tempo è un destro potente di Gucci al 32’, diretto sotto la traversa e messo in angolo da Pissardo.

LA RIPRESA – Qualche cambio per la Pro Patria, nessuno per i nerazzurri ad inizio secondo tempo. Al 4’ i tigrotti trovano il gol con Gazo, bravo a girare di destro sotto la traversa un assist di Gucci. La gara non decolla e le occasioni sono dovute a episodi sporadici, come al 17’ quando l’Inter perde palla in uscita e Pissardo deve salvare di piede sul rasoterra mancino di Arrigoni. Al 25’ arriva il raddoppio della Pro Patria su schema da punizione: Pettarin serve Santana in verticale, l’argentino controlla con il tacco e mette in girata all’incrocio. Splendido gol per il capitano biancoblu.

TABELLINO

Pro Patria – Inter Primavera 2-0 (0-0)

Marcatori: al 4’ st Gazo (PP), al 25’ st Santana (PP).

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Colombo (dal 30’ st Ugo), Zaro (dal 1’ st Scuderi), Marcone (dal 21’ st Molnar); Chiarion (dal 21’ st Cottarelli), Pedone (dal 35’ st Maggiore), Mozzanica (dal 21’ st Pettarin), Arrigoni (dal 35’ st Agosti), Galli (dal 1’ st Gazo); Gucci (dal 21’ st Ghioldi), Le Noci (dal 1’ st Santana). A disposizione: Guadagnin. All.: Javorcic.

Inter Primavera (4-3-1-2): Pissardo (dal 23’ st Pozzer); Valietti (dal 32’ st Colombini), Nolan (dal 40’ st Ntube), Lombardoni (dal 15’ st Coltro), Sala (dal 7’ st Zappa); Rover (dal 36’ st Mitrea), Pompetti (dal 15’ st Schirò), Brignoli (dal 23’ st Esposito); Gnoukouri; Mutton (dal 15’ st Adorante), Belkheir (dal 23’ st Vergani). All.: Vecchi.

Note: giornata calda, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo: 8-5; Ammoniti: Scuderi per la Pro Patria; Esposito per l’Inter Primavera. Recupero: 2’ + 0’. Spettatori: 250 circa.