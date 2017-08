Pro Patria ancora ok, battuto il Borgosesia

Varie tigrotti

Ancora un successo (il quinto) per la Pro Patria, che in questo precampionato continua a dare risposte convincenti a mister Javorcic e ai suoi tifosi. Ieri – sabato 19 – sul campo di Marnate i Tigrotti hanno piegato 1-0 il Borgosesia, formazione piemontese inserita (con Varese, Varesina e Caronnese) nel girone A di Serie D.

L’autore del gol-partita è stato Giacomo Pettarin: l’ex Mestre è andato a segno con un bel tiro dal limite dell’area al 35′ del primo tempo che non ha lasciato scampo a Libertazzi. La Pro non ha poi trovato il raddoppio, ma il risultato è sempre stato al sicuro perché il Borgosesia non è riuscito a impensierire il giovane Guadagnin.

Tante, come previsto, le sostituzioni; gli unici a restare in campo 90′ sono stati proprio il portiere, Pedone e Gucci che ha giocato sia accanto a Santana (nel primo tempo) sia insieme a Le Noci. L’ex centravanti del Varese ha sfiorato il gol in un paio di occasioni.

Pro Patria – Borgosesia 1-0 (1-0) Marcatore: Pettarin (P) al 35′ pt. Pro Patria: Guadagnin,Molnar (dal 46′ Scuderi), Zaro (dal 46′ Colombo), Ugo (dal 46′ Marcone), Cottarelli (dal 46′ Disabato), Pedone, Pettarin (dal 46′ Mozzanica), Gazo (dal 70′ Arrigoni), Chiarion (dal 46′ Galli), Santana (dal 46′ Le Noci), Gucci. All. Javorcic. A disp: Mangano, Veroni, Maggiore, Ghioldi, Agosti.

