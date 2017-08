Pro Patria, ora si fa sul serio. Sfida al Como per la Coppa Italia

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Dopo il lungo – e positivo – precampionato, per la Pro Patria è arrivato il momento del primo impegno ufficiale. Domenica 27 agosto alle ore 16 allo stadio “XXV aprile” di Carate Brianza i tigrotti per il primo turno della Coppa Italia di Serie D saranno opposti al Como, che in settimana ha sconfitto ai rigori l’Olginatese nel turno preliminare.

Mister Ivan Javorcic non può che essere contento del precampionato dei suoi. La Pro Patria ha vinto tutte le gare amichevoli disputate, subendo un solo gol e dimostrando un’ottima vena offensiva. L’allenatore croato si dovrebbe affidare al 3-5-2, modulo sul quale ha lavorato tutta l’estate, trovando un’ottima risposta da parte dei suoi giocatori. Non sarà una gara normale per Giuseppe Le Noci, che con la maglia lariana ha giocato tre stagioni e mezza mettendo a segno più di 30 gol.

Il Como, dopo il fallimento estivo, è ripartito dalla Serie D con una società ambiziosa e che vuole risalire in fretta. La squadra è ancora in fase di costruzione, ma il colpo di mercato di questa settimana è il ritorno di un attaccante di razza come il 35enne Matteo Guazzo. L’ex punta del Parma non è ancora in forma partita e a Carate Brianza probabilmente giocherà solo qualche minuto nel finale.

Aurora Pro Patria 1919 comunica che in occasione della gara di Coppa Italia in programma domenica 27 agosto contro il Como a Carate Brianza, sarà aperto ai tifosi bustocchi il settore “tribuna ospiti” al costo di 10 euro.

La diretta di VareseNews è già iniziata (QUI IL LINK). Potrete commentare in diretta o interagire con gli hashtag #comopropatria e #direttavn via Instagram e Twitter.