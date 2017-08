Pro Patria, pokerissimo all’Union Villa

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Domenica si farà sul serio, quando la Pro Patria a Carate Brianza sarà impegnata contro il Como per la Coppa Italia di Serie D.

Oggi, giovedì 24 agosto, i tigrotti hanno giocato a Cassano Magnago contro l’Union Villa, per affinare le ultime direttive di mister Ivan Javorcic – che non ha cambiato modulo confermando il 3-5-2 – in attesa del primo impegno ufficiale.

La Pro Patria ha vinto 5-0, dimostrando ancora una volta in questo precampionato di essere in bella forma. Nel primo tempo ha aperto le marcature dopo 5′ Disabato, capitan Santana ha raddoppiato al 24′, mentre bomber Le Noci ha chiuso il primo tempo sul 3-0 al 42′.

Nella ripresa, dopo le tante sostituzioni tipiche delle sfide estive, è stato Gucci il grande protagonista siglando una doppietta nel finale, andando in rete al 40′ e al 42′.

IL TABELLINO

Union Villa Cassano – Pro Patria 0-5 (0-3)

Marcatori: al 5′ pt Disabato, al 24′ pt Santana, al 42′ pt Le Noci, al 40′ e al 42′ st Gucci.

Union Villa Cassano (4-3-3): Di Graci; Pozzobon, Della Volpe, Mazzucco, Pisoni; Scaccabarozzi, Puka, Comani; La Iacona, Maraschio, Ferrari. Entrati nella ripresa: Seitaj, Shala, Arduini, Voltan, Martini, Trivera, Omodei, Favro, Testori, Macias, Sidki. A disposizione: Trivera All.: Antonelli.

Pro Patria (3-5-2): Mangano; Molnar, Zaro, Marcone; Chiarion, Disabato, Mozzanica, Gazo, Galli; Santana, Le Noci. Entrati nella ripresa: Arrigoni, Pettarin, Scuderi, Pedone, Ghioldi, Gucci, Cottarelli. A disposizione: Ugo All.: Javorcic.