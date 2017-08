Pro Patria, test interessante contro il Fiorenzuola

Il raduno della Pro Patria

Dopo il test in settimana contro l’Orizzonti United, la Pro Patria torna allo “Speroni” per affrontare in amichevole il Fiorenzuola.

Per i tigrotti sarà un altro test molto interessante per verificare il buon andamento mostrato fino ad ora in questa preparazione estiva. La squadra di Ivan Javorcic, non solo ha sempre vinto, ma ha segnato 21 gol senza concederne.

Gli emiliani, avversari di domani, lo scorso anno sono arrivati al dodicesimo posto nel Girone D di Serie D, ma quest’anno con mister Alessio Dionisi (arrivato dal Borgosesia) in panchina, puntano a un campionato più ambizioso. Ci saranno due ex tigrotti in campo: Emanuele Marra, 28 presenze e due reti nella stagione 2015-2016, e Michele Bonfanti, che dopo due anni alla Grumellese è in prova nelle file rossonere

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18. Il prezzo del biglietto sarà di 5 Euro e sarà aperta solo il settore tribuna dello “Speroni”.