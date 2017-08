Pro Patria, un’altra vittoria

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Prosegue senza inciampi il precampionato della Pro Patria, che vince un’altra amichevole di livello. Allo “Speroni” i tigrotti hanno superato il Fiorenzuola (Girone D di Serie D) 2-1 in rimonta.

Mister Ivan Javorcic ha proposto ancora il 3-5-2, dimostrando di aver scelto il modulo di partenza per la squadra. Guadagnin in porta, Scuderi, Zaro e Molnar in difesa, Chiarion e Galli esterni, Pettarin regista, Disabato e Pedone mezzali. In attacco Santana e Le Noci. Il Fiorenzuola di Alessio Dionisi ha risposto con un 4-3-3 con Bramante, Bosio e Bigotto nel tridente offensivo.

Davanti a circa 400 spettatori, il Fiorenzuola ha trovato il vantaggio al 14’ con Bosio, che ringrazia l’errore di Zaro per involarsi verso la porta e battere Guadagnin per la prima rete subita dalla Pro Patria in questo precampionato. La gara non regala molti spunti di interesse, ma al 39’ Le Noci pareggia su rigore, concesso per un tocco di mano in area di un difensore ospite.

Nella ripresa i biancoblu sono più caparbi, ma non riescono a trovare la via della rete. Con il passare dei minuti i cambi e la stanchezza abbassano i ritmi, ma all’ultimo respiro la Pro Patria trova il punto del sorpasso. È Ghioldi al 47’ a trovare lo spunto giusto per battere D’Apolito per il 2-1 finale.

IL TABELLINO:

PRO PATRIA – FIORENZUOLA 2-1 (1-1)

Marcatori: Bosio (F) al 14′, Le Noci (PP) su rig. al 39′, Ghioldi (PP) al 92′

PRO PATRIA: Guadagnin, Scuderi, Zaro, Molnar; Chiarion, Disabato, Pettarin, Pedone, Galli, Santana, Le Noci. Entrati al 68′: Colombo, Ugo, Mozzanica, Marcone, Cottarelli, Veroni, Ghioldi, Arrigoni, Gazo, Gucci. A disposizione: Mangano, Maggiore. Allenatore: Ivan Javorcic

FIORENZUOLA: Vagge (dal 65′ D’Apolito), Nava (dal 68′ Spagnoli), Benedetti (dal 74′ Reggiani), Varoli (dal 68′ Bouhali) (dall’83′ Ferretti, Guglieri (dall’83′ Contini), Cosi (dal 56′ Lo Bello), Mazzotta, Bouhali (dal 56′ Bonfanti), Bramante (dal 46′ Bollini), Bosio (dal 65′ Cremonesi), Bigotto (dal 74′ Storchi). A disposizione: Sarzi. Allenatore: Alessio Dionisi.