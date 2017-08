Pronto il calendario: Mastini subito contro il Como

Le foto dell'hockey

La federghiaccio ha diramato il calendario ufficiale della Italian Hockey League, il torneo (di fatto la vecchia Serie B) al quale anche quest’anno prenderanno parte i Mastini dell’HC Varese.

La formazione giallonera inizierà il proprio cammino in casa, affrontando già alla prima giornata il derby con il Como, avversaria storicamente inferiore ai ragazzi di via Albani ma che lo scorso anno ha avuto la meglio nei confronti diretti. L’appuntamento è per il prossimo giovedì 21 settembre a Varese, mentre il ritorno sulla pista dei lariani è fissato per il 16 novembre.

Per quanto riguarda l’incrocio con il Milano Rossoblu – altro derby sentito, con molti ex sulle due sponde – avverrà alla giornata numero 4: il 5 ottobre – giovedì – si giocherà all’Agorà mentre il 30 novembre la sfida si sposterà al PalAlbani.

Altro incrocio lombardo è quello con il Chiavenna, e anche in questo caso la rivalità non è da sottovalutare. Per questo match bisognerà attendere l’8° turno di IHL con l’andata in provincia di Sondrio e il ritorno a Varese, rispettivamente il 26 ottobre e il 14 dicembre.

Il girone di andata terminerà il prossimo 12 novembre (con Varese-Appiano) mentre l’ultima giornata di regular season è prevista il 30 dicembre. A quel punto prenderà il via una seconda fase: le prime sei si affronteranno per comporre la griglia playoff, ai quali prenderanno parte anche le due migliori classificate del girone di relegazione. Per quanto riguarda la Coppa Italia, le prime quattro del girone di andata accederanno direttamente al tabellone mentre dalla 5a alla 12a si affronteranno in un turno preliminare.