Prosegue fino a domenica la Festa de l’Unità

L’area feste di via De Amicis ospita la Festa de l’Unità di Fagnano Olona. Dal 24 al 27 agosto si susseguiranno dibattiti, concerti e giochi per tutti.

Dopo l’incontro sul referendum del 22 ottobre, che si è svolto ieri sera, tocca questa sera alla depitata fagnanese Maria Chiara Gadda che porterà ai suoi elettori i risultati portati dal Pd in questi anni di governo.

Oltre al dibattito la serata di oggi, venerdì, sarà animata dalla musica blues di Joe Valeriano e dalla birra artigianale. Sabato sera e domenica stand gastronomico aperto e ballo liscio. Domenica 27 pranzo con prenotazione al numero 3493650901.