Proteste in Consiglio Regionale, seduta sospesa

Foto varie

L’attività del Consiglio Regionale è rimasta sospesa ieri, 31 luglio per alcune ore, e in aula è stata fatta intervenire la polizia e un’esponente del M5S è stata invitata dalla polizia a uscire, su richiesta della Presidenza.

E’ accaduto dopo la protesta delle opposizioni (M5S, Pd e Patto Civico) per la ripresentazione dell’emendamento da parte dell’assessore Massimo Garavaglia (Lega).

L’emendamento ricalcava, salvo una voce di spesa su quattro, il precedente, nel contesto di un finanziamento di 500mila euro a un Open di Golf, poi passato al voto dopo la ripresqa dei lavori.

A quel punto i consiglieri regionali del M5S hanno protestato vivamente, battendo rumorosamente contro i banchi.

Il presidente Raffaele Cattaneo ha quindi deciso per l’espulsione della consigliera Silvana Carcano, e al rifiuto di quest’ultima sono stati chiamati gli agenti della Digos.

Per Andrea Fiasconaro, capogruppo del M5S Lombardia «la situazione è gravissima. Per Cattaneo il regolamento è carta straccia, lo interpreta costantemente a uso e consumo della Maggioranza. Gli ricordiamo che l’aula è sovrana e ha votato no per quel finanziamento. Il Consiglio regionale è diventato lo zerbino della Giunta Regionale grazie a Cattaneo».

«Da nessuna parte -continua il consigliere pentastellato – il regolamento dice che un emendamento già presentato e bocciato possa essere ripresentato. Maroni è andato sotto e dall’aula è arrivato un segnale molto preciso di game over per la sua maggioranza. Questo è un precedente gravissimo per la tenuta democratica dell’Istituzione che ormai approva qualsiasi porcata di Maroni. Se l’aula decide una cosa è quella, non si può rivotare all’infinito una misura già bocciata. Continueremo le proteste in aula per difendere la Democrazia e il principio di sovranità che appartiene al popolo».

Il Consiglio regionale ha concluso poco dopo la mezzanotte la seduta della sessione di Bilancio riguardante l’Assestamento (relatore Alessandro Colucci, Lombardia Popolare).

Nel corso della giornata sono stati discussi e approvati buona parte degli emendamenti riguardanti gli articoli del pdl e quelli riferite alle missioni di spesa.

Il Presidente Raffaele Cattaneo ha convocato per oggi alle 10 l’Aula per il proseguimento della Sessione: restano da votare 39 emendamenti e 128 ordini del giorno, poi ci sarà il voto finale sul provvedimento. A seguire si svolgerà la seduta ordinaria già calendarizzata