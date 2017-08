Protezione civile ripulisce il Lura

Hanno avuto bisogno delle torce per eliminare il tronco incastrato nel tratto interrato del torrente Lura. Nella giornata di venerdì i volontari della protezione civile hanno realizzato un doppio intervento di messa in sicurezza del corso d’acqua che attraversa la città.

La scorsa settimana con un sopralluogo realizzato con il Comune i volontari avevano trovato due tronchi, uno in via Colombo nel tratto interrato e uno all’altezza di via Volta e venerdì hanno realizzato l’intervento per rimuoverli.

Prima la squadra ha lavorato all’altezza di via Colombo tagliando il tronco e riportando i pezzi in superficie in modo che, caricati sul mezzo del gruppo, potessero essere portati ad Econord per lo smaltimento. Per il secondo tronco, adagiato nel letto del torrente, è stato sufficiente spostarlo sugli argini in un punto in cui non costituiva pià un problema.