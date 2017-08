Protezione civile setaccia il Lura per gestire \"secca\" e future \"piene\"

Non solo moria di pesci anche il rischio di problemi con le piene: il torrente Lura nelle ultime ore è un vero e proprio sorvegliato speciale. Se l’assessorato all’Ambiente con i suoi ispettori sta monitorando la situazione dei pesci vaironi raccolti nella pozza di via Tommaseo i volontari di protezione civile hanno effettuato un lungo sopralluogo venerdì mattina.

E’ un’operazione che i volontari svolgono più volte nel corso dell’anno ma che in questi giorni ha obiettivi precisi. Valutare la presenza di acqua, vista la secca con cui il corso d’acqua cittadino si trova a fare i conti ormai da diverse settimane e controllare che non ci siano ostacoli che possano bloccare il fluire dell’acqua in caso di piene legate ai temporali estivi. Novità di quest’edizione la realizzazione anche di un videoreportage.

“Abbiamo individuato – spiega il coordinatore del gruppo Aldo Terrieri – alcuni interventi di prevenzione e pulizia da effettuarsi, in aggiunta a quelli già programmati”. Il sindaco Alessandro Fagioli ha accompagnato dal comandante della polizia locale Giuseppe Sala andato ad accogliere i volontari al termine del sopralluogo.