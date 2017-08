Punto sull’Arte ricomincia dalla “carta”

pittori, quadri, dipinti, sculture

La Galleria Punto sull’Arte di Varese riapre la stagione espositiva con una mostra dedicata interamente alle opere su carta dal titolo Magna Carta. L’inaugurazione prevista per sabato 9 settembre (ore 18,00) presenta gli artisti della galleria, pittori e scultori, italiani e stranieri: Angelo Accardi, Massimo Caccia, Valentina Ceci, Daniele Cestari, Jernej Forbici, Luca Gastaldo, Johannes Nielsen, Alex Pinna, Tomàs Sunol, Marika Vicari, Alice Zanin.

Per l’occasione sono esposte opere realizzate su carta, un materiale tanto delicato e semplice quanto affascinante per la sua straordinaria versatilità. Diverse le tecniche e gli approcci dei singoli artisti. Dai dipinti realizzati con colori ad acrilico e olio, a quelli con gli smalti; dalle biro colorate agli acquerelli, fino alle varie tecniche di incisione e alla creazione di sculture in cartapesta.

MAGNA CARTA

UNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, Varese

Dal 10 al 30 settembre

Inaugurazione sabato 9 Settembre 2017, dalle ore 18 alle 21

+39 0332 320990

www.puntosullarte.it

Orari: Martedì – Sabato: h 10-13 e 15-19

Domeniche 10 e 17 Settembre: h 15-19