Pusher fermato con la cocaina a un posto di blocco di Induno

Lunedì sera in via Novara a Induno Olona, durante un servizio di prevenzione, i carabinieri di Arcisate sottoponevano a un fermo una macchina sospetta, di colore scuro. Il conducente ha bloccato l’auto ed è scapato a piedi: si è infilato in un cortile, dove è stato raggiunto dai militari. Poco prima tuttavia ha lasciato cadere dal finestrino un involucro con 21 dosi di cocaina, già suddivise, per un peso di 14 grammi circa.

Durante una ispezione dei luoghi, i carabinieri hanno poi ritrovato un bilancino lanciato dall’auto. Sono state svolte altre verifiche sulla residenza che hanno portato a una perquisizione in casa, dove è stato rinvenuto un contante del valore di 950 euro, provento i di spaccio e alcuni cellulari.

L’uomo è un albanese del 1995, non ha pregiudizi di polizia ma potrebbe far parte di un microspaccio in città, una sorta di “cavalluccio” che andrebbe in giro con la droga a fare consegne. Il 22enne è stato arrestato e si trova detenuto in carcere.